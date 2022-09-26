«Этот матч был у нас в руках». Райкович отреагировал на поражение «Зениту»

Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович дал комментарий по поводу поражения «Зениту» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Наш соперник был лучше на многих отрезках. Этот матч был у нас в руках, но в этом и прелесть баскетбола: он непредсказуем до последних мгновений. Наши ребята играли хорошо, оставили все силы на площадке. В концовке мы нарисовали комбинацию, но арбитр зафиксировал нарушение пяти секунд, которое вернуло «Зенит» в игру, затем они забили сложный бросок против хорошей защиты Жан-Шарля, так что на этот раз им повезло, поздравляем соперников с победой», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Напомним, «Зенит» обыграл в финале ЦСКА со счётом 71:70. За несколько секунд до конца матча ЦСКА вышел вперёд, однако точное попадание Томаса Уимбуша из-за дуги за 2,3 секунды до финальной сирены принесло победу «Зениту».