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ЦСКА впервые проиграл одному клубу 5 матчей подряд в рамках турниров, проводимых в России

ЦСКА впервые проиграл одному клубу 5 матчей подряд в рамках турниров, проводимых в России
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Поражение в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ (70:71) в матче с «Зенитом» стало для московского ЦСКА пятым подряд в противостоянии с клубом из Санкт-Петербурга. Ранее у красно-синих не было такой затянувшейся неудачной серии с какой-то отдельно взятой командой в рамках турниров, проводимых в России.

Напомним, в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ армейцы уступили «Зениту» вчера, 25 сентября. До этого они проиграли петербуржцам в финале Кубка Кондрашина и Белова (58:79) 18 сентября. А в финальной серии Единой лиги ВТБ прошедшего сезона ЦСКА уступил «Зениту» три матча подряд, ведя со счётом 3-1 после четырёх встреч.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

Ранее по поводу победы «Зенита» в Суперкубке Единой лиги ВТБ высказался Виталий Фридзон.

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