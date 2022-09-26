ЦСКА впервые проиграл одному клубу 5 матчей подряд в рамках турниров, проводимых в России

Поражение в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ (70:71) в матче с «Зенитом» стало для московского ЦСКА пятым подряд в противостоянии с клубом из Санкт-Петербурга. Ранее у красно-синих не было такой затянувшейся неудачной серии с какой-то отдельно взятой командой в рамках турниров, проводимых в России.
Напомним, в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ армейцы уступили «Зениту» вчера, 25 сентября. До этого они проиграли петербуржцам в финале Кубка Кондрашина и Белова (58:79) 18 сентября. А в финальной серии Единой лиги ВТБ прошедшего сезона ЦСКА уступил «Зениту» три матча подряд, ведя со счётом 3-1 после четырёх встреч.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
Ранее по поводу победы «Зенита» в Суперкубке Единой лиги ВТБ высказался Виталий Фридзон.
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