Результаты матчей женского чемпионата мира по баскетболу 26 сентября, турнирная таблица

Завершились матчи группового этапа чемпионате мира по баскетболу 2022 года среди женщин. В пятый соревновательный день было сыграно шесть матчей в группах A и B.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня женского чемпионата мира по баскетболу.
Группа А. Бельгия — Босния и Герцеговина — 85:55
Группа В. Сербия — Мали — 81:68
Группа А. Южная Корея — США — 69:145
Группа В. Франция — Япония — 67:53
Группа А. Китай — Пуэрто-Рико — 95:60
Группа В. Канада — Австралия — 72:75
Завтра, 27 сентября, состоится заключительный день на стадии группового этапа. Напомним, в турнире принимают участие 12 национальных команд, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту, по четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, где будут разыграны медали по классической олимпийской системе.
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