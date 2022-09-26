Результаты матчей женского чемпионата мира по баскетболу 26 сентября, турнирная таблица

Завершились матчи группового этапа чемпионате мира по баскетболу 2022 года среди женщин. В пятый соревновательный день было сыграно шесть матчей в группах A и B.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня женского чемпионата мира по баскетболу.

Группа А. Бельгия — Босния и Герцеговина — 85:55

Группа В. Сербия — Мали — 81:68

Группа А. Южная Корея — США — 69:145

Группа В. Франция — Япония — 67:53

Группа А. Китай — Пуэрто-Рико — 95:60

Группа В. Канада — Австралия — 72:75

Завтра, 27 сентября, состоится заключительный день на стадии группового этапа. Напомним, в турнире принимают участие 12 национальных команд, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту, по четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, где будут разыграны медали по классической олимпийской системе.