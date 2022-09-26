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Александр Медведев раскрыл бюджет «Зенита» на сезон-2022/2023

Александр Медведев раскрыл бюджет «Зенита» на сезон-2022/2023
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, что бюджет команды в предстоящем сезоне будет на уровне прошлого сезона.

«Наша баскетбольная команда входит в структуру футбольного клуба «Зенит». Нам удалось сохранить бюджет [баскетбольного клуба] на уровне прошлого сезона», — приводит слова Медведева ТАСС.

Согласно представленным ранее Единой лигой ВТБ данным, в прошлом сезоне доходы «Зенита» составили 2,4 млрд рублей, расходы — 2,43 млрд рублей. На зарплаты игроков петербургский клуб потратил 772 млн рублей, тренеров и технического персонала — 202 млн рублей. В сезоне-2022/2023 «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) команда обыграла ЦСКА.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:

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