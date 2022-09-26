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Марио Хезонья показал фото с первым трофеем в составе «Реала»

Марио Хезонья показал фото с первым трофеем в составе «Реала»
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Экс-игрок казанского УНИКСа Марио Хезонья разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с первым трофеем, выигранным им в составе «Реала», куда он перешёл летом этого года, подписав соглашение на два года.

Фото: Из личного архива Марио Хезоньи

Напомним, «Реал» одержал победу в матче Суперкубка Испании. Мадридский клуб встречался с «Барселоной» и одолел её со счётом 89:83 (ОТ). Самым результативным игроком встречи стал Уолтер Рафа, который записал в свой актив 24 очка. В составе каталонцев отметился Сертач Шанлы — 21 очко.

Хезонья присоединился к УНИКСу в 2021 году. В минувшем сезоне на счету 27-летнего хорватского игрока 30 матчей в рамках Единой лиги ВТБ. В них он набирал в среднем 18,9 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 3,1 результативные передачи.

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