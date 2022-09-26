Марио Хезонья показал фото с первым трофеем в составе «Реала»

Экс-игрок казанского УНИКСа Марио Хезонья разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с первым трофеем, выигранным им в составе «Реала», куда он перешёл летом этого года, подписав соглашение на два года.
Фото: Из личного архива Марио Хезоньи
Напомним, «Реал» одержал победу в матче Суперкубка Испании. Мадридский клуб встречался с «Барселоной» и одолел её со счётом 89:83 (ОТ). Самым результативным игроком встречи стал Уолтер Рафа, который записал в свой актив 24 очка. В составе каталонцев отметился Сертач Шанлы — 21 очко.
Хезонья присоединился к УНИКСу в 2021 году. В минувшем сезоне на счету 27-летнего хорватского игрока 30 матчей в рамках Единой лиги ВТБ. В них он набирал в среднем 18,9 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 3,1 результативные передачи.
- 26 сентября 2022
-
16:20
-
16:05
-
15:54
-
15:18
-
14:55
-
14:01
-
13:29
-
12:55
-
12:14
-
11:27
-
10:48
-
10:35
-
10:30
-
09:56
-
09:35
-
09:24
-
08:56
-
08:34
-
07:59
-
07:43
-
01:59
-
00:27
- 25 сентября 2022
-
23:52
-
23:37
-
22:04
-
21:59
-
21:32
-
20:52
-
20:47
-
19:58
-
19:40
-
18:45
-
17:52
-
16:45
-
16:25