Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, зачем все американские игроки «Самары» отправились в США

Стало известно, зачем все американские игроки «Самары» отправились в США
Комментарии

Все американские игроки «Самары» отправились в Нью-Йорк для оформления рабочих виз. После этого они вернутся в расположение клуба. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

Ранее американский форвард команды Джеймс Эннис разместил в своих социальных сетях фотографию с геолокацией Нью-Йорка. Издание Metaratings.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что игрок может не вернуться в Россию. Эннис подписал контракт с «Самарой» в конце августа этого года. У Джеймса Энниса богатый послужной список. За время карьеры он выступал за такие клубы, как «Майами Хит», «Мемфис Гриззлиз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Филадельфия Сиксерс», «Орландо Мэджик», «Бруклин Нетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и другие.

Новость по теме
Американский новичок «Самары» рассказал, комфортно ли ему в России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022