Стало известно, зачем все американские игроки «Самары» отправились в США

Все американские игроки «Самары» отправились в Нью-Йорк для оформления рабочих виз. После этого они вернутся в расположение клуба. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».



Ранее американский форвард команды Джеймс Эннис разместил в своих социальных сетях фотографию с геолокацией Нью-Йорка. Издание Metaratings.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что игрок может не вернуться в Россию. Эннис подписал контракт с «Самарой» в конце августа этого года. У Джеймса Энниса богатый послужной список. За время карьеры он выступал за такие клубы, как «Майами Хит», «Мемфис Гриззлиз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Филадельфия Сиксерс», «Орландо Мэджик», «Бруклин Нетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и другие.

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