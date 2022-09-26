Стало известно, зачем все американские игроки «Самары» отправились в США
Поделиться
Все американские игроки «Самары» отправились в Нью-Йорк для оформления рабочих виз. После этого они вернутся в расположение клуба. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».
Ранее американский форвард команды Джеймс Эннис разместил в своих социальных сетях фотографию с геолокацией Нью-Йорка. Издание Metaratings.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что игрок может не вернуться в Россию. Эннис подписал контракт с «Самарой» в конце августа этого года. У Джеймса Энниса богатый послужной список. За время карьеры он выступал за такие клубы, как «Майами Хит», «Мемфис Гриззлиз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Филадельфия Сиксерс», «Орландо Мэджик», «Бруклин Нетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и другие.
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
17:53
-
17:45
-
16:56
-
16:44
-
16:20
-
16:05
-
15:54
-
15:18
-
14:55
-
14:01
-
13:29
-
12:55
-
12:14
-
11:27
-
10:48
-
10:35
-
10:30
-
09:56
-
09:35
-
09:24
-
08:56
-
08:34
-
07:59
-
07:43
-
01:59
-
00:27
- 25 сентября 2022
-
23:52
-
23:37
-
22:04
-
21:59
-
21:32
-
20:52
-
20:47
-
19:58
-
19:40
Партнерский контент