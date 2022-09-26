Женская сборная Китая установила рекорд по результативным передачам в истории ЧМ

Завершился матч 4-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу среди женщин между командами Китая и Пуэрто-Рико, который состоялся сегодня, 26 сентября, в Сиднее (Австралия).

Победу со счётом 95:60 одержала сборная Китая, установившая рекорд в истории чемпионатов мира. Китайские баскетболистки выполнили 41 результативную передачу, при этом реализовав 41 бросок с игры.

Самым результативным игроком в составе победителей стала Ли Юэру, набравшая 16 очков. Также 14 очков на свой счёт записала Чжан Жу.

Ранее фаворит турнира, женская сборная США установила рекорд ЧМ по количеству набранных очков, обыграв команду Южной Кореи со счётом 145:69. Предыдущий рекорд принадлежал сборной Бразилии, которая в 1990 году набрала 143 очка.