«Бруклин Нетс» подписали Маркуса Зегаровски

Команда НБА «Бруклин Нетс» подписала 25-летнего американского разыгрывающего Маркуса Зегаровски, сообщается на официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации. Детали сделки не разглашаются.
В минувшем сезоне Зегаровски, 49-й номер драфта в 2021 году, провёл восемь матчей за фарм-клуб «Бруклина» в G-лиге, в среднем за игру набирая 10,1 очка, совершая 2,8 подбора и реализуя 2,5 передач. Причиной же столь редких выступлений стал плантарный фасциит (воспалительное заболевание стопы), диагностированный у баскетболиста.
До этого защитник провел три сезона за Крейтонский университет (Омаха, штат Небраска, США), набирая в среднем за игру 14,1 очка, 3,5 подбора и 4,2 передачи.
Ранее авторитетный инсайдер НБА Марк Стейн объяснил решение «Нетс» подписать Маркифа Морриса.
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