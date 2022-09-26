Джейлен Браун высказался об отстранении главного тренера «Бостона»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался об отстранении главного тренера команды, Име Удоки, от работы в клубе.



«Я хотел бы узнать больше подробностей. Из того, что мы знаем, сложно сделать вывод, было ли это по обоюдному согласию или нет. Как мы знаем, подобное уже случалось на рабочем месте. Похоже, что ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я настроен оптимистично. Я искренне верю в Джо Маззуллу, а Джо верит в меня. Он видит, что мои возможности безграничны, и с нетерпением ждёт начала работы», — приводит слова Брауна ESPN.



Напомним, «Бостон» отстранил Удоку от работы в предстоящем сезоне. Причиной стали интимные отношения Удоки с женщиной из персонала «Селтикс», что, несмотря на обоюдное согласие, нарушает кодекс клуба и корпоративную этику, так как женщина из персонала формально является подчинённой главного тренера, который занимает одну из высших ступеней в иерархии клуба.

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