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Сборная США оказалась на грани исторической потери лидерства в рейтинге ФИБА

Сборная США оказалась на грани исторической потери лидерства в рейтинге ФИБА
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Мужская сборная Соединённых Штатов Америки оказалась на грани исторической потери лидерства в рейтинге Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Команда Испании, ставшая победителем минувшего чемпионата Европы, после триумфа значительно сократила отставание от гегемонов мирового рейтинга, которое на данный момент составляет менее двух очков. Примечательно, что США являются лидером рейтинга с начала его создания, что может измениться уже во время отборочных матчей чемпионата мира 2023 года.

Баскетбол. Мировой рейтинг ФИБА:
1. США – 760,7 очка.
2. Испания – 758,9.
3. Австралия – 741,1.
4. Аргентина – 736,1.
5. Франция – 712,9.
6. Сербия – 711,5.
7. Словения – 703,5.
8. Литва – 673,7.
9. Греция – 670,8.
10. Италия – 647,6.

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