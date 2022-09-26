Расписание матчей женского чемпионата мира по баскетболу 27 сентября

С 22 сентября по 1 октября в Сиднее (Австралия) проходит женский чемпионат мира по баскетболу 2022 года. Предлагаем вашему внимание расписание шестого игрового дня, в котором будет сыграно шесть матчей в группах А и В.



Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины. Расписание матчей группового этапа 27 сентября:



Группа А. (4:30 мск) Пуэрто-Рико — Южная Корея

Группа А. (6:30) Китай — Бельгия

Группа А. (7:00) США — Босния и Герцеговина

Группа А. (9:00) Мали — Канада

Группа B. (10:30) Сербия — Франция

Группа В. (13:30) Австралия — Япония

В соревновании участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту по четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, где разыграют медали по классической олимпийской системе.