Расписание матчей женского чемпионата мира по баскетболу 27 сентября

С 22 сентября по 1 октября в Сиднее (Австралия) проходит женский чемпионат мира по баскетболу 2022 года. Предлагаем вашему внимание расписание шестого игрового дня, в котором будет сыграно шесть матчей в группах А и В.
Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины. Расписание матчей группового этапа 27 сентября:
Группа А. (4:30 мск) Пуэрто-Рико — Южная Корея
Группа А. (6:30) Китай — Бельгия
Группа А. (7:00) США — Босния и Герцеговина
Группа А. (9:00) Мали — Канада
Группа B. (10:30) Сербия — Франция
Группа В. (13:30) Австралия — Япония
В соревновании участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту по четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, где разыграют медали по классической олимпийской системе.
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