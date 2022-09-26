Леброн назвал ключевой фактор, который принесёт «Лейкерс» успех в грядущем сезоне

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» звёздный американский форвард Леброн Джеймс назвал ключевой фактор, который, по его мнению, способен принести команде успех в предстоящем сезоне.

«Защита. Конечно же, вы должны быть в состоянии забросить мяч в корзину. В нашей лиге есть великолепные команды, которые способны это делать. Однако команда, которая умеет защищаться и умеет останавливаться, когда это необходимо, будет немного успешней. Я считаю, что защита это то, что мы должны оттачивать каждый день.

Умение команды справляться с тяжёлыми розыгрышами, сосредоточенность на одном конкретном розыгрыше, способность взять мяч на подборе и удержать его сделает её успешной в сезоне», – сказал Джеймс на медиа-дне НБА.