«Я в восторге». Леброн Джеймс высказался о возможности побить рекорд Абдул-Джаббара

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о возможности побить рекорд по результативности в регулярных чемпионатах, принадлежащий легендарному баскетболисту Кариму Абдул-Джаббару.
«Я в восторге от того, что могу быть частью истории. Знать, что я нахожусь в шаге от того, чтобы побить, вероятно, самый желаемый рекорд в НБА, тот, о котором говорили, что его никогда не превзойдут… Думаю, что это очень круто.
Очевидно, что у нас с Каримом были некоторые разногласия во мнениях, но, в конце концов, быть ноздря в ноздрю с парнем, который когда-то носил такую же форму. Думаю, что круто уже то, что мы сейчас это обсуждаем», — приводит слова Леброна Джеймса Clutch Points.
В минувшем сезоне Леброн превзошёл показатель Карима Абудл-Джаббара по количеству очков, набранных в регулярке и плей-офф. В регулярных чемпионатах Леброн Джеймс набрал 37 062 очка, он отстаёт от лидера таблицы на 1325 очков. На счету Карима Абдул-Джаббара 38 387 очков.
За прошлый регулярный сезон Леброн набрал 1 695 очков.
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