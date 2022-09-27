В FIBA сообщили, что накажут виновных в драке между баскетболистками из Мали

Международная федерация баскетбола (FIBA) выступила с заявлением по поводу инцидента между баскетболистками сборной Мали.



«Мы проинформированы о ссоре среди представителей команды Мали в микст-зоне после матча с Сербией. FIBA начала расследование, по окончании которого примет решение по поводу дисциплинарных мер», — сказано в заявлении.



Две баскетболистки сборной Мали устроили драку друг с другом после поражения в матче с национальной командой Сербии (68:81) на чемпионате мира, который проходит в Австралии.



Инцидент случился в подтрибунном помещении в то время, когда баскетболистка сборной Сербии давала интервью. Разнимать девушек пришлось другим баскетболисткам и членам тренерского штаба национальной команды Мали.

Баскетболистки сборной Мали устроили драку между собой: