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В FIBA сообщили, что накажут виновных в драке между баскетболистками из Мали

В FIBA сообщили, что накажут виновных в драке между баскетболистками из Мали
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Международная федерация баскетбола (FIBA) выступила с заявлением по поводу инцидента между баскетболистками сборной Мали.

«Мы проинформированы о ссоре среди представителей команды Мали в микст-зоне после матча с Сербией. FIBA начала расследование, по окончании которого примет решение по поводу дисциплинарных мер», — сказано в заявлении.

Две баскетболистки сборной Мали устроили драку друг с другом после поражения в матче с национальной командой Сербии (68:81) на чемпионате мира, который проходит в Австралии.

Инцидент случился в подтрибунном помещении в то время, когда баскетболистка сборной Сербии давала интервью. Разнимать девушек пришлось другим баскетболисткам и членам тренерского штаба национальной команды Мали.

Баскетболистки сборной Мали устроили драку между собой:

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Баскетболистки сборной Мали устроили драку между собой после поражения в матче с Сербией
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