В FIBA сообщили, что накажут виновных в драке между баскетболистками из Мали

Международная федерация баскетбола (FIBA) выступила с заявлением по поводу инцидента между баскетболистками сборной Мали.
«Мы проинформированы о ссоре среди представителей команды Мали в микст-зоне после матча с Сербией. FIBA начала расследование, по окончании которого примет решение по поводу дисциплинарных мер», — сказано в заявлении.
Две баскетболистки сборной Мали устроили драку друг с другом после поражения в матче с национальной командой Сербии (68:81) на чемпионате мира, который проходит в Австралии.
Инцидент случился в подтрибунном помещении в то время, когда баскетболистка сборной Сербии давала интервью. Разнимать девушек пришлось другим баскетболисткам и членам тренерского штаба национальной команды Мали.
Баскетболистки сборной Мали устроили драку между собой:
- 27 сентября 2022
-
06:53
-
00:55
-
00:01
- 26 сентября 2022
-
23:38
-
22:11
-
22:06
-
21:42
-
21:02
-
20:03
-
19:49
-
19:07
-
18:48
-
17:53
-
17:45
-
16:56
-
16:44
-
16:20
-
16:05
-
15:54
-
15:18
-
14:55
-
14:01
-
13:29
-
12:55
-
12:14
-
11:27
-
10:48
-
10:35
-
10:30
-
09:56
-
09:35
-
09:24
-
08:56
-
08:34
-
07:59