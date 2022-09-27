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Экс-тренер Грайнер отреагировала на вопрос об аресте Бриттни в России

Экс-тренер Грайнер отреагировала на вопрос об аресте Бриттни в России
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Тренер женской баскетбольной команды LSU Ким Малки не стала комментировать арест соотечественницы Бритни Грайнер, когда ей задали соответствующий вопрос во время встречи с журналистами. Под руководством Малки Грайнер выступала за команду университета Бэйлора.

«Я просто хочу узнать ваше мнение об этой ситуации. Не думаю, что видел какую-то вашу реакцию по этому поводу», — поинтересовались у Малки.

«И не увидишь», — ответила Ким.

Напомним, в феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:

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