Экс-тренер Грайнер отреагировала на вопрос об аресте Бриттни в России

Тренер женской баскетбольной команды LSU Ким Малки не стала комментировать арест соотечественницы Бритни Грайнер, когда ей задали соответствующий вопрос во время встречи с журналистами. Под руководством Малки Грайнер выступала за команду университета Бэйлора.
«Я просто хочу узнать ваше мнение об этой ситуации. Не думаю, что видел какую-то вашу реакцию по этому поводу», — поинтересовались у Малки.
«И не увидишь», — ответила Ким.
Напомним, в феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
- 27 сентября 2022
-
10:27
-
09:59
-
09:43
-
09:25
-
08:34
-
06:53
-
00:55
-
00:01
- 26 сентября 2022
-
23:38
-
22:11
-
22:06
-
21:42
-
21:02
-
20:03
-
19:49
-
19:07
-
18:48
-
17:53
-
17:45
-
16:56
-
16:44
-
16:20
-
16:05
-
15:54
-
15:18
-
14:55
-
14:01
-
13:29
-
12:55
-
12:14
-
11:27
-
10:48
-
10:35
-
10:30
-
09:56