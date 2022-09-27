Морант: я кое-что тренировал всё лето, чтобы применить на практике. Увидите в первой игре
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Звёздный разыгрывающий «Мемфис» Гриззлиз» Джа Морант рассказал о том, что он подготовил сюрприз к началу нового сезона Национальной баскетбольной лиги.
«У меня есть сюрприз, кое-что, что я тренировал всё лето, чтобы применить на практике. Я не буду раскрывать это здесь, но следите за первой игрой «Мемфиса» в новом сезоне», — приводит слова Моранта Fadeaway World.
В минувшем сезоне НБА «Мемфис» дошёл до 1/4 финала плей-офф, где уступил будущему чемпиону «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4. Джа Морант набирал в среднем 27,4 очка за игру, совершал 5,7 подбора и отдавал 6,7 передачи. Разыгрывающий попал во вторую символическую пятёрку и был признан самым прогрессирующим игроком.
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