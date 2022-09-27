Никола Йокич назвал бывшего игрока НБА, на которого хочет быть похожим

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич признался, что хочет добиться со своей командой того, чего добился пятикратный чемпион НБА Тим Данкан в «Сан-Антонио Спёрс».



«Очень приятно быть в «Денвере». Я хочу быть Тимом Данканом из «Денвер Наггетс», но мне нужно выиграть пару чемпионатов, чтобы стать им. Мне нравится город, организация, люди. Мне здесь очень нравится. Я не хочу ничего менять», — приводит слова Йокича Basket News.



Йокич в минувшем сезоне стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. «Денвер Наггетс» завершил выступление в плей-офф, проиграв будущему победителю «Голден Стэйт Уорриорз».

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: