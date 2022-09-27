Никола Йокич назвал бывшего игрока НБА, на которого хочет быть похожим
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич признался, что хочет добиться со своей командой того, чего добился пятикратный чемпион НБА Тим Данкан в «Сан-Антонио Спёрс».
«Очень приятно быть в «Денвере». Я хочу быть Тимом Данканом из «Денвер Наггетс», но мне нужно выиграть пару чемпионатов, чтобы стать им. Мне нравится город, организация, люди. Мне здесь очень нравится. Я не хочу ничего менять», — приводит слова Йокича Basket News.
Йокич в минувшем сезоне стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. «Денвер Наггетс» завершил выступление в плей-офф, проиграв будущему победителю «Голден Стэйт Уорриорз».
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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