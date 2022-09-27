«Было неприятно». Джеймс Харден — о том, как восстанавливался в межсезонье

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден рассказал, что в ходе всего межсезонья проходил процедуру восстановления.



«Я пытался правильно провести сезон в течение двух лет подряд. Но как будто что-то не работало. Всё прошлое лето я восстанавливался. Это было немного неприятно, потому что я не привык проходить через что-то подобное. Сейчас я просто счастлив, что со мной всё в порядке и я здоров. Много внимания уделял диете. Старался полноценно отдыхать. Думаю, это позволит добавить мне мышечной массы, которая у меня всегда была. Просто последние полтора года я был недостаточно здоров, чтобы заниматься нормальной работой, к которой привык», — приводит слова Хардена CBS Sports.

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