Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Было неприятно». Джеймс Харден — о том, как восстанавливался в межсезонье

«Было неприятно». Джеймс Харден — о том, как восстанавливался в межсезонье
Комментарии

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден рассказал, что в ходе всего межсезонья проходил процедуру восстановления.

«Я пытался правильно провести сезон в течение двух лет подряд. Но как будто что-то не работало. Всё прошлое лето я восстанавливался. Это было немного неприятно, потому что я не привык проходить через что-то подобное. Сейчас я просто счастлив, что со мной всё в порядке и я здоров. Много внимания уделял диете. Старался полноценно отдыхать. Думаю, это позволит добавить мне мышечной массы, которая у меня всегда была. Просто последние полтора года я был недостаточно здоров, чтобы заниматься нормальной работой, к которой привык», — приводит слова Хардена CBS Sports.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас:

Новость по теме
Джеймс Харден показал актуальную физическую форму
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022