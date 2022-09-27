Владимир Гомельский объяснил, почему Евролига не переходит на формат «4х12»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, почему Евролига не переходит на формат игрового времени «четыре четверти по 12 минут», несмотря на призывы к этому некоторых специалистов. Формат «4х12» используется в НБА.



«Многие игроки команд Евролиги выступают и за свои национальные сборные. Если Евролига перейдёт на формат «4х12», то игрокам придётся выступать в различных соревнованиях в различных форматах. Так что решение должна принимать ФИБА, а не Евролига», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Ранее Владимир высказался об итогах финального матча Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и «Зенит». Победу, напомним, добыл клуб из Санкт-Петербурга.

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