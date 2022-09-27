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Владимир Гомельский объяснил, почему Евролига не переходит на формат «4х12»

Владимир Гомельский объяснил, почему Евролига не переходит на формат «4х12»
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, почему Евролига не переходит на формат игрового времени «четыре четверти по 12 минут», несмотря на призывы к этому некоторых специалистов. Формат «4х12» используется в НБА.

«Многие игроки команд Евролиги выступают и за свои национальные сборные. Если Евролига перейдёт на формат «4х12», то игрокам придётся выступать в различных соревнованиях в различных форматах. Так что решение должна принимать ФИБА, а не Евролига», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Владимир высказался об итогах финального матча Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и «Зенит». Победу, напомним, добыл клуб из Санкт-Петербурга.

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