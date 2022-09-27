Ирвинг высказался о психологических проблемах Симмонса

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался о своём товарище по команде Бене Симмонсе, который на протяжении предыдущего сезона испытывал психологические проблемы.



«У этого парня есть такие качества, как решительность и стойкость. И, когда рядом есть кто-то, кто может поддержать, я думаю, это может облегчить путешествие», — сказал Ирвинг на медиадне НБА.



Напомним, по ходу прошлого сезона «Филадельфия Сиксерс» удержала около $ 20 млн из зарплаты Симмонса, так как игрок отказывался играть и тем самым нарушал условия контракта. Форвард, в свою очередь, ссылался на психологические проблемы, из-за которых он не мог играть. Незадолго до дедлайна «Сиксерс» обменяли Бена Симмонса в «Нетс» на Джеймса Хардена. Бен так и не сыграл до конца сезона, а летом перенёс операцию на позвоночнике.

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