Шакил О'Нил ответил на упрёки от Бена Симмонса

Легендарный центровой Шакил О'Нил отреагировал на упрёки со стороны защитника «Бруклин Нетс» Бена Симмонса. Ранее Симмонс обвинил О'Нила в лицемерии.



«Если ты великий, то не можешь не быть хейтером. Если тебе не нравится то, что я говорю, это не моя проблема. Я просто говорю то, что видел. А я видел по его глазам, что он был напуган.

Каждый проходит через трудности. Мы все. Но это игра, в которую мы играем. Это жизнь, которую мы живём. Необходимо преодолевать критику. Нам платят много денег. И с этим надо мириться, ладно? Я не собираюсь говорить о психическом здоровье. Знаю, что всё это серьёзная вещь», — сказал Шакил в The Big Podcast.

Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика: