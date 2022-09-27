«Готовьте трон, Король вернулся». Леброн обратился к болельщикам «Лейкерс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к болельщикам калифорнийской команды в связи с открытием тренировочного лагеря.
«Я бы хотел поблагодарить всех тех, кто верит в нас. Без наших болельщиков мы станем никем. Это и моя ответственность, и ответственность каждого игрока в команде устроить шоу для вас. На нашей арене будет горячо всегда. Вас будет ждать шоу-тайм без перерыва. Будут данки, будут аллей-упы, трёхочковые, блок-шоты. Будет интересно и ярко. Вы даёте мне энергию, и я обещаю отвечать взаимностью. Номер шесть снова здесь. Готовьте трон и корону, Король вернулся», — заявил Джеймс в видео в официальном аккаунте «Лейкерс».
В прошлом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» занял 11-е место в Западной конференции и не пробился в плей-офф.
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