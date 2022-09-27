Центровой сборной Греции Папаяннис: если бы играли с Германией ещё раз, то выиграли бы

Центровой сборной Греции Георгиос Папаяннис прокомментировал вылет своей команды в четвертьфинале Евробаскета-2022. Греки уступили сборной Германии — 96:107.
«Матчи на вылет одновременно приближают вас к итоговой цели, но в то же время и отдаляют. В какой-то момент игры она у нас перестала складываться, а у Германии, наоборот, всё начало складываться удачно. Можете спросить любого игрока нашей команды, все хотели бы переиграть тот матч прямо сейчас.
Уверен, если бы мы снова сыграли с Германией, то выиграли бы. При этом я хочу отметить, что выступление немцев на чемпионате Европы заслуживает уважения, их команда была хороша», — приводит слова Папаянниса Basket News.
Сборная Германии, пройдя Грецию, уступила в полуфинале турнира будущим чемпионам — сборной Испании (91:96), но смогла завоевать бронзовые медали, выиграв у Польши — 82:69.
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