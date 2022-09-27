Легендарная баскетболистка Абросимова ответила, есть ли у США конкуренты на ЧМ-2022

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине, бывшая российская баскетболистка Светлана Абросимова оценила игру сборной США на чемпионате мира — 2022 среди женщин.
«Команда США изменилась, нет Дайаны Таурази и Сью Берд. На их место пришли девушки помоложе, они в прекрасной форме: MVP WNBA Эйжа Уилсон, Брианна Стюарт, с ними сложно справиться. На каждой позиции есть суперзвезда, они очень слаженно играют вместе, понимают, что приехали только за первым местом. Я не вижу ни одной команды, которая может хотя бы их притормозить, которая могла бы какое-то время на равных играть с американками. Американки очень хорошо защищаются, их основная задача перехватить, выбить мяч, они потрясающе играют, когда ведут в счёте», — сказала Абросимова в эфире радио «Движение».
Плей-офф женского чемпионата мира по баскетболу 2022 года начнётся 29 сентября. Сборная США в 1/4 финала сыграет с Сербией.
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