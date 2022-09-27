Подравшаяся на чемпионате мира баскетболистка выступила с заявлением

Баскетболистка сборной Мали Салимату Курума, ставшая участницей громкого инцидента на женском чемпионате мира, принесла извинения.
После проигранного матча со сборной Сербии (66:81) Курума подралась с Камите Элизабет Дабу, а саму драку сняли сербские СМИ и выложили видео в Сеть.
«Мы были расстроены из-за поражения, поэтому мы сейчас здесь, чтобы принести свои извинения всему баскетбольному миру, ФИБА, чемпионату мира. Мы здесь, чтобы извиниться за те кадры, которые были размещены в социальных сетях. Это никоим образом не входило в наши намерения», — приводит слова Курумы Washington Post.
Сборная Мали стала участником чемпионата мира, заменив там Нигерию. Команда проиграла все пять матчей группового этапа и не вышла в плей-офф. В своей истории Мали выиграла лишь одну игру на чемпионатах мира — в 2010 году.
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