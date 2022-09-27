Кавай Леонард рассказал, как изменился после травмы, из-за которой пропустил сезон

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард рассказал, как проводил время, когда восстанавливался от травмы, и согласился с тем, что его тело сильно изменилось.



«Я действительно сильно раскачался в последнее время, физически я стал сильнее. Пропустил уже 14-15 месяцев, это большой срок без баскетбола. И всё это время я поднимал тяжёлые веса, так что точно стал сильнее.



Значит ли это, что в новом сезоне будет новый Кавай? Затрудняюсь ответить. На тренировках и в зале я чувствую себя комфортно. Честно говоря, должен признать, что подсознательно я избегаю толчков ногой, которая была травмирована, но ощущения хорошие. Посмотрим, что будет в сезоне, пока не знаю, как новое телосложение скажется на моей игре», — приводит слова Леонарда Clutch Points.



Кавай Леонард пропустил 14 месяцев из-за разрыва крестообразной связки. Сейчас форвард готов вернуться на площадку.