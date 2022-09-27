Дарвин Хэм не дал прямого ответа на вопрос о перспективах Уэстбрука в команде

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм не дал ответа на вопрос, будет ли разыгрывающий Расселл Уэстбрук выходить в стартовой пятёрке.



«Мы далеки от решения, у нас есть много вариантов. Мы подписали Денниса Шрёдера и Патрика Беверли, выздоровел Кендрик Нанн, кроме того, есть сам Расселл и Остин Ривз. У нас достаточно вариантов, кого выбрать в заднюю линию.



Но я уже говорил, что во главу угла мы будем ставить оборону. Парни, которые будут получать больше игрового времени, должны хорошо защищаться. Уэстбрук лично сказал мне, что посвятит себя игре в защите. Для этого у нас есть тренировочный лагерь. Посмотрим, но у нас есть немало вариантов, которые нас устраивают», — приводит слова Хэма SportsNet.

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