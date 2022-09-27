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Леброн включил себя в топ-5 игроков «Лейкерс» в истории, но не упомянул Абдул-Джаббара

Леброн включил себя в топ-5 игроков «Лейкерс» в истории, но не упомянул Абдул-Джаббара
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал топ-5 игроков «озёрников» в клубной истории и включил в состав себя.

«Я бы поставил Мэджика Джонсона на позицию разыгрывающего, Джерри Уэст будет атакующим защитником, Кобе — на тройке, я на позиции четвёртого номера, и Шакил О’Нил будет пятым. Карим Абдул-Джаббар? Послушай, мне очень нравится Карим. Не могу сказать ничего плохого о нём, но Шак доминирует. Я играю на четвёрке, поэтому нужен большой. Энтони Дэвис заслужил топ-5? Ладно, тогда убираем меня, ставим его», — приводит слова Леброна Fadeaway World.

Стоит отметить, что Карим Абдул-Джаббар — рекордсмен НБА по набранным очкам. Леброн Джеймс может догнать его уже в новом сезоне.

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