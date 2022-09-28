Расписание матчей 1/4 финала ЧМ по баскетболу среди женщин, турнирные расклады

29 сентября на чемпионате мира по баскетболу среди женщин 2022 года, проходящем в Сиднее (Австралия), стартует раунд плей-офф.
В четвертьфинале сыграют сборные США, Сербии, Пуэрто-Рико, Канады, Китая, Франции, Бельгии и Австралии. Стадия 1/4 финала пройдёт в один день.
Чемпионат мира по баскетболу среди женщин — 2022. 1/4 финала. Расписание матчей
29 сентября (четверг)
США — Сербия. 5:00 мск
Пуэрто-Рико — Канада. 7:30
Китай — Франция. 11:00
Бельгия — Австралия. 13:30
В полуфинальной стадии между собой сыграют:
Бельгия/Австралия — Китай/Франция;
Пуэрто-Рико/Канада — США/Сербия.
Женский чемпионат мира по баскетболу проходит с 22 сентября по 1 октября. Действующий победитель турнира — сборная США.
Сборная России не участвует в турнире, её место заняла национальная команда Пуэрто-Рико.
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