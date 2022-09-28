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Расписание матчей 1/4 финала ЧМ по баскетболу среди женщин, турнирные расклады

Расписание матчей 1/4 финала ЧМ по баскетболу среди женщин, турнирные расклады
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29 сентября на чемпионате мира по баскетболу среди женщин 2022 года, проходящем в Сиднее (Австралия), стартует раунд плей-офф.

В четвертьфинале сыграют сборные США, Сербии, Пуэрто-Рико, Канады, Китая, Франции, Бельгии и Австралии. Стадия 1/4 финала пройдёт в один день.

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин — 2022. 1/4 финала. Расписание матчей

29 сентября (четверг)

США — Сербия. 5:00 мск
Пуэрто-Рико — Канада. 7:30
Китай — Франция. 11:00
Бельгия — Австралия. 13:30

В полуфинальной стадии между собой сыграют:

Бельгия/Австралия — Китай/Франция;
Пуэрто-Рико/Канада — США/Сербия.

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин-2022

Женский чемпионат мира по баскетболу проходит с 22 сентября по 1 октября. Действующий победитель турнира — сборная США.

Сборная России не участвует в турнире, её место заняла национальная команда Пуэрто-Рико.

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