Расписание матчей 1/4 финала ЧМ по баскетболу среди женщин, турнирные расклады

29 сентября на чемпионате мира по баскетболу среди женщин 2022 года, проходящем в Сиднее (Австралия), стартует раунд плей-офф.



В четвертьфинале сыграют сборные США, Сербии, Пуэрто-Рико, Канады, Китая, Франции, Бельгии и Австралии. Стадия 1/4 финала пройдёт в один день.



Чемпионат мира по баскетболу среди женщин — 2022. 1/4 финала. Расписание матчей



29 сентября (четверг)



США — Сербия. 5:00 мск

Пуэрто-Рико — Канада. 7:30

Китай — Франция. 11:00

Бельгия — Австралия. 13:30



В полуфинальной стадии между собой сыграют:



Бельгия/Австралия — Китай/Франция;

Пуэрто-Рико/Канада — США/Сербия.

Женский чемпионат мира по баскетболу проходит с 22 сентября по 1 октября. Действующий победитель турнира — сборная США.



Сборная России не участвует в турнире, её место заняла национальная команда Пуэрто-Рико.