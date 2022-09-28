Генменеджер «Бруклина» высказался о ситуации с контрактом Кайри Ирвинга

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс высказался о ситуации с контрактом звёздного разыгрывающего команды Кайри Ирвинга. Соглашение истекает следующим летом.



«Два года поступали требования о вакцинации от коронавируса. Тогда стало ясно, что Кайри не сможет играть в домашних матчах «Нетс» и переговоры о новом соглашении тоже зашли в тупик. У нас при этом никогда не было каких-то конкретных договорённостей.



Однако сейчас мы счастливы, что Кайри с нами. Я слышал его слова на пресс-конференции и сделал вывод, что он предан своему делу. Он понимает, что должен показать свою приверженность, чтобы получить через год на рынке свободных агентов то, чего он заслуживает. Мы, в свою очередь, готовы поддерживать его весь сезон, чтобы убедиться в его здоровье и готовности работать», — приводит слова Маркса RealGM.