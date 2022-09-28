«Те, ради кого я это делаю». Леброн Джеймс показал новое фото

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, показав цепочку с именами детей (Бронни, Брюса и Жури), которую носит на шее.
«Те, ради кого я это делаю», — подписал фотографию лидер «Лос-Анджелеса».
Фото: Из личного архива Леброна Джеймса
Фото: Из личного архива Леброна Джеймса
Фото: Из личного архива Леброна Джеймса
Летом нынешнего года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. С учётом этого соглашения общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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