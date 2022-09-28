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Бэйлесс: Уэстбрук как та девушка, с которой не можешь дождаться, чтобы избавиться от неё

Бэйлесс: Уэстбрук как та девушка, с которой не можешь дождаться, чтобы избавиться от неё
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Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс в шутливой форме высказался по поводу разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

«Расс для «Лейкерс» — это та красивая девушка, с которой ты не можешь дождаться свидания, а когда с ней встретился, то не можешь дождаться, чтобы избавиться от неё», — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.

В текущее межсезонье «Лейкерс» пытались обменять Расселла Уэстбрука в «Бруклин Нетс» на Кайри Ирвинга, но сделка сорвалась. Также сообщалось, что Уэстбрук может стать запасным в новом сезоне.

В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» занял 11-е место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф. Из-за различных травм Энтони Дэвис, Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук провели лишь 21 матч вместе.

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