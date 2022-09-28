Мобли отреагировал на сравнение с Кевином Гарнеттом

Центровой «Кливленд Кавальерс» Эван Мобли высказался по поводу своего сравнения с чемпионом НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевином Гарнеттом.



«Мне кажется, это довольно хорошее сравнение. Хотя я стараюсь себя ни с кем не сравнивать, а играть от себя. Но это хорошее сравнение, ведь он отличный игрок», — приводит слова Мобли Yardbarker со ссылкой на The Athletic.



Напомним, Мобли вошёл в символическую сборную лучших новичков Национальной баскетбольной ассоциации регулярного сезона-2021/2022. Вместе с ним в неё вошли Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»), Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс»), Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»), Франц Вагнер («Орландо Мэджик»).

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: