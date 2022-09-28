Леброн: до сих пор ненавижу «Бостон». Мы все здесь ненавидим «Бостон»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу «Бостон Селтикс».

«Я до сих пор ненавижу «Бостон». Не запутайтесь. Мы все здесь ненавидим «Бостон», — приводит слова Леброна MassLive.

Летом нынешнего года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. С учётом этого соглашения общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: