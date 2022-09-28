Джеймс Харден: я способен снова стать MVP

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден заявил, что готов побороться за награду MVP в этом сезоне. Ранее он выигрывал эту награду в 2018 году.
«Это лето я полностью посвятил баскетболу. Чувствую себя хорошо в отличном месте. У нас начинается тренировочный лагерь, и мы приступаем к работе. У меня ещё три недели, чтобы привести себя в лучшую форму. Я становлюсь старше, поэтому посвящаю себя этому полностью. Если наберу лучшую форму, я способен стать MVP», — цитирует Хардена Fadeaway World.
Ранее Джеймс сказал, что сбросил приблизительно 40 килограммов в это межсезонье благодаря диете и набору мышечной массы.
В прошлом сезоне Харден набирал 22 очка, 10,3 ассиста и 7,7 подбора в среднем за 65 игр. В составе «Филадельфии» он дошёл до второго раунда плей-офф, где его команда проиграла «Майами Хит» (2-4).
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