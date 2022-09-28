Гомельский высказал мнение о новичке «Зенита» Артёме Клименко

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о 28-летнем новичке «Зенита» Артёме Клименко.

«Я не в восторге от игры Артёма Клименко. Было бы здорово, если Паскуаль нашёл подход к этому игроку», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Клименко перешёл в «Зенит» в начале июля этого года. Его соглашение с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано на два года. С 2018 года Артём выступал за казанский УНИКС. Средние показатели игрока в рамках Единой лиги ВТБ в минувшем сезоне: 4,4 очка, 2,3 подбора и 0,4 передачи при 10 минутах на площадке. Клименко также является игроком национальной команды России и с 2016 года вызывается в сборную. В 2019 году Артём стал участником Матча всех звёзд.