Гомельский высказал мнение о новичке «Зенита» Артёме Клименко
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о 28-летнем новичке «Зенита» Артёме Клименко.
«Я не в восторге от игры Артёма Клименко. Было бы здорово, если Паскуаль нашёл подход к этому игроку», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Клименко перешёл в «Зенит» в начале июля этого года. Его соглашение с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано на два года. С 2018 года Артём выступал за казанский УНИКС. Средние показатели игрока в рамках Единой лиги ВТБ в минувшем сезоне: 4,4 очка, 2,3 подбора и 0,4 передачи при 10 минутах на площадке. Клименко также является игроком национальной команды России и с 2016 года вызывается в сборную. В 2019 году Артём стал участником Матча всех звёзд.
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