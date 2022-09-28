Посольство США призвало всех американских граждан покинуть Россию

Посольство США в Москве порекомендовало американским гражданам незамедлительно уехать из Российской Федерации в связи с проводимой в стране частичной мобилизацией. Отметим, что в баскетбольных клубах России выступают несколько десятков спортсменов из США.

«Граждане США не должны посещать Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», — говорится в сообщении американского посольства.

Напомним, в феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: