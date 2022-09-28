ФИБА определила основных соперников США в плей-офф женского ЧМ-2022

Международная федерация баскетбола (ФИБА) оценила шансы команд на победу в чемпионате мира по баскетболу среди женщин 2022 года. Американки считаются наиболее вероятными претендентками на титул и занимают первое место в рейтинге силы. Главными их соперницами ФИБА посчитала китаянок, отметив, что, хоть они и проиграли американским баскетболисткам на групповом этапе, по ходу матча смотрелись здорово и вполне могут рассчитывать на возможный реванш в финале. Немного меньше шансов у австралиек, которые оказались в рейтинге на третьем месте.

В плей-офф, напомним, сыграют восемь сборных.

Плей-офф женского ЧМ-2022. Рейтинг силы

1. Сборная США

2. Сборная Китая

3. Сборная Австралии

4. Сборная Канады

5. Сборная Бельгии

6. Сборная Пуэрто-Рико

7. Сборная Франции

8. Сборная Сербии