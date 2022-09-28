ФИБА определила основных соперников США в плей-офф женского ЧМ-2022

Международная федерация баскетбола (ФИБА) оценила шансы команд на победу в чемпионате мира по баскетболу среди женщин 2022 года. Американки считаются наиболее вероятными претендентками на титул и занимают первое место в рейтинге силы. Главными их соперницами ФИБА посчитала китаянок, отметив, что, хоть они и проиграли американским баскетболисткам на групповом этапе, по ходу матча смотрелись здорово и вполне могут рассчитывать на возможный реванш в финале. Немного меньше шансов у австралиек, которые оказались в рейтинге на третьем месте.
В плей-офф, напомним, сыграют восемь сборных.
Плей-офф женского ЧМ-2022. Рейтинг силы
1. Сборная США
2. Сборная Китая
3. Сборная Австралии
4. Сборная Канады
5. Сборная Бельгии
6. Сборная Пуэрто-Рико
7. Сборная Франции
8. Сборная Сербии
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