В «Самаре» высказались об отъезде американцев на фоне призыва посольства США

В баскетбольном клубе «Самара» прокомментировали призыв посольства США своим гражданам покинуть территорию России.

«Все пять американских игроков нашего клуба настроены продолжить выступление за «Самару». Клубом делается всё для того, чтобы игроки, будь то россияне или легионеры, могли полностью посвятить себя баскетболу, не отвлекаясь на внеспортивные проблемы.

Представители клуба круглосуточно находятся на связи со всеми игроками, помогая им в решении всех бытовых или иных вопросов. И мы надеемся на их профессионализм и уважение к подписанным ранее контрактам», — сказано в заявлении клуба для Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что американские игроки самарского клуба отправились в США для оформления рабочих виз, после чего должны вернуться в расположение клуба.

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