Новичок ЦСКА рассказал, как воспринял успехи Франции на фоне невызова в сборную

Новичок ЦСКА Ливио Жан-Шарль рассказал, как воспринял успехи сборной Франции на Евробаскете-2022 в связи с невызовом в национальную команду.
«Я счастлив за них, знаете. Это показывает, что у Франции хорошие игроки. Мы взяли серебро на Олимпийских играх, и ребята, к сожалению, стали вторыми на чемпионате Европы. До этого сборной потребовалось, кажется, 20 лет, чтобы взять серебро на Олимпиаде, а потом и на Евробаскете. Я счастлив за национальную команду, в общем-то, и всё», — сказал Жан-Шарль в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Ершовой.
В ЦСКА Ливио перешёл в середине июля, заключив с командой контракт по схеме «1+1». За армейцев он уже сыграл в товарищеских встречах и в матчах Суперкубка Лиги ВТБ и Кубка Кондрашина и Белова.
Полное интервью с Ливио Жан-Шарлем читайте на «Чемпионате».
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