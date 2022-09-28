Новичок ЦСКА рассказал, как воспринял успехи Франции на фоне невызова в сборную

Новичок ЦСКА Ливио Жан-Шарль рассказал, как воспринял успехи сборной Франции на Евробаскете-2022 в связи с невызовом в национальную команду.

«Я счастлив за них, знаете. Это показывает, что у Франции хорошие игроки. Мы взяли серебро на Олимпийских играх, и ребята, к сожалению, стали вторыми на чемпионате Европы. До этого сборной потребовалось, кажется, 20 лет, чтобы взять серебро на Олимпиаде, а потом и на Евробаскете. Я счастлив за национальную команду, в общем-то, и всё», — сказал Жан-Шарль в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Ершовой.

В ЦСКА Ливио перешёл в середине июля, заключив с командой контракт по схеме «1+1». За армейцев он уже сыграл в товарищеских встречах и в матчах Суперкубка Лиги ВТБ и Кубка Кондрашина и Белова.

Полное интервью с Ливио Жан-Шарлем читайте на «Чемпионате».