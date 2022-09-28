Новичок ЦСКА — о «Зените»: это хорошая команда, но мы лучше

Французский форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль поделился мыслями о соперничестве с санкт-петербургским «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.



«Думаю, «Зенит» — наш лучший соперник. Каждому человеку нужен кто-то, с кем можно бороться. Потому что это вынуждает нас работать на пределе. Это те парни, которые заставят нас сделать всё, что мы можем. Это хорошая команда, конкурентоспособная. Но я думаю, что мы лучше», — сказал Жан-Шарль в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Ершовой.



В ЦСКА Ливио Жан-Шарль перешёл в середине июля, заключив с командой контракт по схеме «1+1». За армейцев он уже сыграл в товарищеских встречах и в матчах Суперкубка Лиги ВТБ и Кубка Кондрашина и Белова.



Полное интервью с Ливио Жан-Шарлем читайте на «Чемпионате».