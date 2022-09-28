Наставник «Нью-Йорк Никс» рассказал, как планирует использовать Эвана Фурнье
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Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо признался, что видит Эвана Фурнье главным претендентом на место в стартовой пятёрке в преддверии начала сезона в НБА.
«С Джейленом Брансоном, Ар Джей Барреттом и Джулиусом Рэндлом нам нужен тот, кто на позиции атакующего защитника умеет точно бросать. Эван Фурнье является главным претендентом на эту позицию в преддверии сезона», – приводит слова Тибодо известный спортивный обозреватель Ян Бегли.
Эван Фурнье в прошлом сезоне провёл за «Нью-Йорк Никс» 80 матчей, в которых в среднем набирал 14,1 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 2,1 результативной передачи. В составе сборной Франции на Евробаскете-2022 Фурнье завоевал серебряные медали.
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