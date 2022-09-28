Стефен Карри назвал важную задачу «Голден Стэйт Уорриорз» на новый сезон

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о важной задаче команды на новый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).



«У нас есть много возможностей сделать то, что ещё не было осуществлено. Необходимо объединить костяк, который был вместе почти десять лет, с новичками и молодыми ребятами. У них большой потенциал, но им ещё многому предстоит научиться», — приводит слова Карри пресс-служба НБА.



В минувшем сезоне Карри в составе «Голден Стэйт Уорриорз» четвёртый раз в карьере стал чемпионом НБА и впервые был признан самым ценным игроком финальной серии.

Ранее эксперты ESPN провели голосование и определили рейтинг лучших игроков НБА перед новым сезоном. Возглавил список Яннис Адетокунбо. На второй строчке расположился серб Никола Йокич, выступающий за «Денвер Наггетс». Тройку лучших замкнул разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич.

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