В УНИКСе прокомментировали призыв посольства США покинуть американцам Россию

Президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал новость о том, что посольство США призвало своих граждан покинуть территорию России. В составе казанской команды играют четыре американских баскетболиста.

«США призвали американцев немедленно покинуть Россию? Я пока не читал эту новость. Но, судя по всему, это такая же рекомендация, как было весной. Не обращаю внимания. В данный момент все наши американские легионеры находятся на своём месте в УНИКСе», – приводит слова Богачёва «Татар-информ».



Также глава команды отметил, что никто из российских баскетболистов не получал повестки из военкомата.



«Нет, пока никто не получал. По запросу Министерства спорта России мы дали соответствующие списки. Но пока опять же никаких решений по этому вопросу нет», — добавил Богачёв.

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