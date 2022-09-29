Сборная США обыграла Сербию и вышла в полуфинал ЧМ-2022 среди женщин

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин между национальными командами США и Сербии. Встреча закончилась победой американских баскетболисток со счётом 88:55 (25:23, 25:10, 16:7, 22:15).

Самым результативным игроком встречи стала американка Келси Плам, записав на свой счёт 17 очков и два подбора. В составе проигравшей команды лучшую результативность продемонстрировала Ивонн Андерсон. В её активе 14 очков и пять подборов.



Женская сборная США выиграла три предыдущих чемпионата мира (2010, 2014, 2018).



Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года проходит в Сиднее (Австралия) с 22 сентября по 1 октября. Сборная России на турнире не участвует, её заменила национальная команда Пуэрто-Рико.