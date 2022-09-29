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Сборная США обыграла Сербию и вышла в полуфинал ЧМ-2022 среди женщин

Сборная США обыграла Сербию и вышла в полуфинал ЧМ-2022 среди женщин
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Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин между национальными командами США и Сербии. Встреча закончилась победой американских баскетболисток со счётом 88:55 (25:23, 25:10, 16:7, 22:15).

Самым результативным игроком встречи стала американка Келси Плам, записав на свой счёт 17 очков и два подбора. В составе проигравшей команды лучшую результативность продемонстрировала Ивонн Андерсон. В её активе 14 очков и пять подборов.

Женская сборная США выиграла три предыдущих чемпионата мира (2010, 2014, 2018).

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года проходит в Сиднее (Австралия) с 22 сентября по 1 октября. Сборная России на турнире не участвует, её заменила национальная команда Пуэрто-Рико.

ЧМ-2022 (ж). 1/4 финала
29 сентября 2022, четверг. 05:00 МСК
США
Окончен
88 : 55
Сербия
США: Аткинс, Грэй, Джонс, Ионеску, Коппер, Лейни, Лойд, Остин, Плам, Стюарт, Томас, Уилсон
Сербия: Андерсон, Джорджевич, Зец, Йованович, Катанич, Краишник-Йованович, Ногич, Раца, Станкович, Топузович, Чаджо, Шкорич
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Новости. Баскетбол
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