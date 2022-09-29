Леброн Джеймс: я предан «Лейкерс». С нетерпением жду нового сезона

Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился эмоциями в преддверии сезона.
«Я пришёл сюда, потому что верю в эту организацию, и я всё ещё здесь. Всё очень просто. Я предан этому клубу. С нетерпением жду нового сезона в составе «Лейкерс», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.
Летом нынешнего года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. С учётом этого соглашения общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006.
- 29 сентября 2022
-
08:05
-
06:46
-
00:05
- 28 сентября 2022
-
23:21
-
22:53
-
21:27
-
20:33
-
20:28
-
20:00
-
19:54
-
19:42
-
18:38
-
18:31
-
17:38
-
16:49
-
16:20
-
15:50
-
14:38
-
13:56
-
13:49
-
13:30
-
13:05
-
12:43
-
11:49
-
11:31
-
10:58
-
10:42
-
10:31
-
09:49
-
09:37
-
09:00
-
07:54
-
00:50
- 27 сентября 2022
-
23:51
-
23:21