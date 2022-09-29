Энтони Дэвис: «Лейкерс» предпочли бы остаться незамеченными
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился эмоциями в преддверии нового сезона.
«Мы подходим к этому сезону с чувством, похожим на злость. Мы андердоги. Очевидно, что мир хочет увидеть, что с нами будет. На нас не ставят, и это хорошо. Мы бы предпочли остаться незамеченными.
Нам нужно быть более агрессивными. В прошлом году я начал копаться в своих мыслях. Думаю, лишь немногие это заметили. Просто знаю, насколько лучше я мог бы выступить», – приводит слова Дэвиса ESPN.
В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» занял 11-е место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф. Из-за различных травм Энтони Дэвис, Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук провели лишь 21 матч вместе.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»
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