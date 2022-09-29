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Канада уверенно переиграла Пуэрто-Рико и поспорит с США за выход в финал женского ЧМ

Канада уверенно переиграла Пуэрто-Рико и поспорит с США за выход в финал женского ЧМ
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Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин между национальными командами Канады и Пуэрто-Рико. Счёт встречи — в пользу канадок.

Самым результативным игроком встречи стала Арелья Гирантес, которая записала в свой актив 19 очков. У сборной Канады отличилась Кия Нерс — 17 очков.

В полуфинале Канаде предстоит встретиться с главным фаворитом турнира — сборной США, которая сегодня с разгромным счётом обыграла Сербию — 88:55.

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года проходит в Сиднее (Австралия) с 22 сентября по 1 октября. Сборная России на турнире не участвует, её заменила как раз национальная команда Пуэрто-Рико.

ЧМ-2022 (ж). 1/4 финала
29 сентября 2022, четверг. 07:30 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
60 : 79
Канада
Пуэрто-Рико: Гирантес - 19, Сан Антонио - 16, Куиньонес - 12, Мелендес - 4, О'Нил - 4, Холлингшед - 3, Росадо - 2, Варгас, Гонсалес, Джонс, Паган, Рома
Канада: Нерс - 17, Карлтон - 15, Амихиа - 12, Ачонва - 12, Колли - 11, Филдс - 6, Александер - 4, Хилл - 2, Жиль, Кьйэй, Кёниг, Хансон
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