Канада уверенно переиграла Пуэрто-Рико и поспорит с США за выход в финал женского ЧМ

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин между национальными командами Канады и Пуэрто-Рико. Счёт встречи — в пользу канадок.

Самым результативным игроком встречи стала Арелья Гирантес, которая записала в свой актив 19 очков. У сборной Канады отличилась Кия Нерс — 17 очков.

В полуфинале Канаде предстоит встретиться с главным фаворитом турнира — сборной США, которая сегодня с разгромным счётом обыграла Сербию — 88:55.

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года проходит в Сиднее (Австралия) с 22 сентября по 1 октября. Сборная России на турнире не участвует, её заменила как раз национальная команда Пуэрто-Рико.