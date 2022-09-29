Перкинс: Дэвис станет MVP в следующем сезоне. Он напомнит всему миру, кто он такой

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» попадёт в плей-офф Национальной баскетбольной лиги в этом сезоне, а один из лидеров команды, Энтони Дэвис, получит звание MVP.

«Лейкерс» попадут в плей-офф в этом сезоне. Энтони Дэвис – одна из главных причин, по которым я говорю это. В новом сезоне он должен напомнить всему миру, кто он, чёрт возьми, такой. Именно поэтому я считаю, что он станет MVP. Я верю, что Энтони Дэвис должен снова заставить сравнивать его с Яннисом Адетокумбо», — привоидт слова Перкинса ESPN.

Ранее Перкинс разместил новый пост в своих социальных сетях, высказав предположение, что стартовый состав «Кливленд Кавальерс» на данный момент является лучшим в Национальной баскетбольной ассоциации.