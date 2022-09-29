Китай обыграл Францию и вышел в полуфинал женского ЧМ
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Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу среди женщин, в котором встречались национальные сборные Китая и Франции. Победу в игре одержали баскетболистки из Китая со счётом 85:71.
Самым результативным игроком встречи стала Ли Мэн, которая записала в свой актив 21 очко, а также 2 подбора и 4 передачи. В составе француженок наилучшую результативность продемонстрировала Марин Фоту — 19 очков.
В матче за выход в финал сборная Китая встретится с победителем пары Австралия — Бельгия.
Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года проходит в Сиднее (Австралия) с 22 сентября по 1 октября. Сборная России в турнире не участвовала, её заменила как раз национальная команда Пуэрто-Рико.
ЧМ-2022 (ж). 1/4 финала
29 сентября 2022, четверг. 11:00 МСК
Китай
Окончен
85 : 71
Франция
Китай: Мэн - 23, Сыцзин - 18, Хань - 13, Ливэй - 11, Юань - 10, Юэру - 5, Жу - 4, Сыюй - 1, Дзин, Дилана, Тунтун, Чжэньци
Франция: Фоту - 19, Уильямс - 17, Шартеро - 10, Мишель - 7, Рупер - 7, Туре - 6, Беркани - 3, Сьяк - 2, Бадьян, Паже, Тадич, Шери
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