Китай обыграл Францию и вышел в полуфинал женского ЧМ

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу среди женщин, в котором встречались национальные сборные Китая и Франции. Победу в игре одержали баскетболистки из Китая со счётом 85:71.

Самым результативным игроком встречи стала Ли Мэн, которая записала в свой актив 21 очко, а также 2 подбора и 4 передачи. В составе француженок наилучшую результативность продемонстрировала Марин Фоту — 19 очков.

В матче за выход в финал сборная Китая встретится с победителем пары Австралия — Бельгия.

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года проходит в Сиднее (Австралия) с 22 сентября по 1 октября. Сборная России в турнире не участвовала, её заменила как раз национальная команда Пуэрто-Рико.